Manduria | donna muore in casa | disposta l’autopsia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Emanuela Carucci Il fatto nel centro in provincia di Taranto. A scoprire il cadavere è stato il nipote Si riaccendono i riflettori su, il Comune in provincia di Taranto che poco più di un mese fa è balzato agli onori della cronaca per le azioni delle baby gang che hanno portato al decesso di due uomini.Un nuovo caso nel centro in provincia di Taranto dovrà essere chiarito. Unadi 74 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. Viveva da sola pertanto non c'era nessuno con lei al momento del decesso. Sul posto è intervenuto il medico legale che sul corpo della 74enne non ha trovato segni di violenza. Potrebbe, quindi, essere morta per cause naturali. È stata comunqueun'autopsia sulla salma dal pm di turno del tribunale di Taranto che vuole vederci chiaro. A trovare il corpo senza vita dellaè stato il nipote. Il giovane non aveva notizie ...

IsaaakCAErvello : RT @LaGazzettaWeb: Donna trovata morta in casa a Manduria: al via le indagini - News - LaGazzettaWeb : Donna trovata morta in casa a Manduria: al via le indagini - News -