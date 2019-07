Jorge Mendes | “Su James deciderà Florentino | bisogna convincere lui”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ha parlato. Dopo la notizia che é rimbalzata secondo la qualeresterebbe al Real Madrid per decisione del presidente? a parlare è proprio l’agente del giocatore colombiano: “parlarne conPerez, che è qui. Non posso decidere io queste cose. Atletico, Napoli o permanenza? Lui è un professionista, vedremo cosa succederà, non lo so. Cosa preferirei? La miglior soluzione possibile per il club e per il calciatore. Rapporto con Zidane? Sono entrambi grandi professionisti”. Leggi anche : Napoli-Juventus – Le date della doppia sfida scudetto FOTOUfficiale, il calendario del Napoli per la prossima Serie A Kiss Kiss Napoli – Bruscolotti: “Grande prova per il Napoli, mi aspetto un grande avvio dagli azzurri” Fedele snobba la vittoria: “Ieri gara senza valore tra scapoli e ammogliati! Verdi sembrava. Sull’affare Pépé…” L'articolo...

