Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il portiereè diventato grande con la maglia della Sampdoria, adesso sia diventare sempre più grande protagonista ed è considerato uno degli estremi difensori migliori in prospettiva. Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ da parte del difensore che svela tutte le intenzioni. «Mi aspetto di confermare e migliorare con la Sampdoria quanto di buono fatto nel primo anno di A. Ho avvertito il cambio di categoria, ma mi sono adattato in fretta e adesso si guarda avanti. I primi giorni con il nuovo staff tecnico sono stati ottimi. Con Di Francesco sono a contatto soprattutto quando lavoriamo con tutta la difesa. Il preparatore Lorieri ha metodologie diverse da quelle a cui ero abituato, ma mi è piaciuto subito: ha esperienza e la trasmette con serenità. Per me ogni anno è un arricchimento: non c’è un limite alla possibilità di apprendere cose ...

CalcioWeb : #Audero si candida per presente e futuro: 'adesso devo confermarmi con la #Sampdoria' -