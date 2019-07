Nessun ritardo più per EMUI 9 1 sui Huawei P20 e P20 Pro | aggiornamento 311 a fine luglio

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 28 luglio 2019) Finalmente, è proprio il caso di dirlo.9.1 suP20 e P20 Pro è realtà per tutti dispositivi no brand. Il rilascio dei rispettivi firmware è globale e sta investendo, anche se solo gradatamente, anche il nostro paese. Ai primi avvistamenti dell'9.1 suP20 Pro è stato dedicato un doveroso approfondimento sulle pagine di OM solo 3 giorni fa. In un primo momento la release ha riguardato solo la variante premium per eccellenza, il nuovo firmware era stato avvistato anche in Italia. Al contrario, oggi è possibile chiarire che l'update in questione sta giungendo anche sulla ex ammiraglia nella sua versione standard. Il firmware che porta con se9.1 suP20 e P20 Pro è siglato, in entrambi i casi, come 311 ed ha un peso ragguardevole di 4,08 GB. Quali sono i principali cambiamenti previsti dall'? Eccoli in un breve ma esauriente ...

OptiMagazine : Nessun ritardo più per #EMUI 9.1 sui #HuaweiP20 e #P20Pro, aggiornamento 311 a fine luglio - Patrizia0758 : RT @DavLucia: @Patrizia0758 Nessun ritardo grazie a te ?? - valtiberina : Ristrutturazione Pronto Soccorso di Sansepolcro, “Nessun ritardo, si parte il 26 agosto” -