Muore la mamma e quello che i figli scrivono sul necrologio è sconvolgente

Trento - precipita in un canalone durante gita in famiglia : mamma di 52 anni Muore davanti ai figli : Una turista di 52 anni è morta precipitando per oltre un centinaio di metri mentre faceva una gita con il marito e i figli di 12 e 14 anni sul sentiero 709 che dalla val Canali, nel Primiero, porta al rifugio Pradidali sulle Pale di San Martino. È deceduta sul colpo. I ragazzi sono rimasti sotto choc e sono stati raggiunti da un team di psicologi.

Mamma Annalisa Muore a 35 anni sotto i ferri - medici sotto accusa : Era entrata in sala operatoria con il sorriso Annalisa Zizza. Per lei, quell’intervento a lungo desiderato, era l’inizio di una vita. Una vita migliore, che le avrebbe permesso di colorare di mille colori un’esistenza già brillante. Invece, da quella sala operatoria con le luci bianche Annalisa Zizza non è uscita più. Non si è più svegliata dal lettino della clinica Mater Dei di Bari dopo un intervento per un bendaggio gastrico al quale aveva ...

Mamma di 35 anni Muore dopo bendaggio gastrico : Bari, 20 lug. (AdnKronos) - Un donna di 35 anni, sposata e madre di un bimbo di sei, è morta in una clinica di Bari, dopo un intervento per un bendaggio gastrico. La notizia è riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La donna, che è di Ostuni, nel brindisino, è andata in clinica giovedì scorso per

Bari - mamma 35enne Muore dopo operazione per dimagrire : Claudio Carollo La donna si era sottoposta a un'operazione di chirurgia estetica a Bari per restringere lo stomaco, lascia il marito e il figlio di sei anni Si sottopone a un'operazione per dimagrire ma perde la vita. Annalisa Zizza, una giovane mamma di 35 anni è morta dopo un bendaggio gastrico dagli esiti infausti. L'intervento di chirurgia estetica doveva consistere nel restringimento dello stomaco. La donna di Ostuni, in ...

Bari - mamma 35enne Muore dopo intervento di bendaggio gastrico : voleva dimagrire : Annalisa Zizza, madre di un bimbo di 5 anni è morta nella clinica Mater Dei di Bari: i parenti hanno presentato una denuncia ai carabinieri.Continua a leggere

Mamma beluga Muore durante il parto - forse a causa nostra. Le immagini strazianti : La carcassa di una giovane beluga incinta è stata recuperata nelle acque del Quebec canadese. Il mammifero marino sarebbe morto a causa di un parto complicato; la testa del suo piccolo spuntava infatti dal canale vaginale. Gli scienziati hanno trovato altre femmine nelle stesse condizioni. Una possibile causa sono gli inquinanti chiamati ritardanti di fiamma bromurati, rilevati nei tessuti dei beluga sin dagli anni '90. Queste sostanze hanno un ...

Tragedia in sala parto - mamma Muore dopo aver dato alla luce il bimbo : “Stroncata da un’emorragia” : Santina Adamo, 36 anni, ha dato alla luce il figlio senza troppi intoppi all'ospedale Iannelli di Cetraro (Cosenza), un paio di ore più tardi però avrebbe cominciato a sanguinare. Trasportata nuovamente in sala operata è morta.Continua a leggere

Lutto per il giornalista Alessando Bonan : la mamma Muore investita da un Suv : La tragedia è avvenuta domenica a Forte dei Marmi: per la donna, 86enne, non c'è stato nulla da fare. Bonan posta una foto...

Travolta da un Suv a Forte dei Marmi - Muore la mamma del giornalista sportivo Bonan : incidente stradale Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/16/Travolta-da-un-suv-muore-la-mamma-del-giornalista-alessandro-Bonan/Travolta da Suv al ForteMorta mamma di Bonan Persone: Alessandro Bonan

Incidente SS101 a Gallipoli - auto impatta contro il guardrail e si ribalta : Muore mamma 32enne : Incidente all'alba di oggi sulla strada statale 101 a Gallipoli, all'altezza dello svincolo per Lido Conchiglie. Barbara Fiore, mamma di 32 anni, è morta mentre andava a lavoro a bordo della sua Hyundai: è uscita fuori strada per cause da accertare, si è schiantata contro il guardrail e si è ribaltata fino a finire in una campagna al lato della careggiata.Continua a leggere

Falciata da un’auto dopo il turno di lavoro! Mamma 25enne Muore sul colpo : dopo il drammatico weekend sulle strade italiane, che ha fatto registrare ben 12 morti, un altro incidente si è verificato intorno alle 2 di notte di lunedì 15 luglio a Cava D'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, in seguito al quale è morta una persona. Si tratta di Martina Aprile, 25 anni e "Mamma a tempo pieno", come si legge sul suo profilo Facebook. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe stata ...

Incidente stradale delle pattinatrici - Muore dopo 20 mesi anche la sorella della mamma al volante : Graziella Lorenzatti, madre di Ginevra di 17 anni e zia di Gorgia Viriginia di 9 morte nel Trentino, si è spenta senza mai riprendere conoscenza

Incinta al nono mese - Muore in ospedale : la bimba è salva - ma non conoscerà mai la sua mamma : Il marito, Nick, è riuscito a sussurrare giusto in tempo la notizia dell'arrivo della piccola Isabelle alla sua amata moglie prima che morisse. La donna è stata colta da un'aneurisma mentre era nel parcheggio dell'ospedale Wythenshawe, di Manchester. I medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Bimba Muore investita ?dall'auto della mamma : Francesca Bernasconi Sembra che la piccola fosse sfuggita al controllo della nonna, che non avrebbe avuto nemmeno il tempo di avvisare la donna di fermare l'auto Stava facendo la retromarcia per uscire dal cortile di casa. Ma non si era accorta che la figlioletta di un anno e mezzo era corsa verso di lei, forse per un ultimo saluto, e non ha fatto in tempo a bloccare l'auto, che ha investito la piccola, uccidendola. "È una tragedia ...