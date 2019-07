Sigarette elettroniche pericolose per la salute | lo conferma l’Oms | “Vanno tassate e

Fonte : fanpage

(Di sabato 27 luglio 2019) Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, lesono indubbiamente dannose e andrebbero quindi regolamentate. Non solo, secondo gli esperti dell'agenzia speciale dell'ONU, non ci sono prove sufficienti per dimostrare che lesiano di aiuto per i fumatori che intendono smettere.

