SCENARIO Quirinale | mercati e Usa | i tre dubbi di Salvini

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 27 luglio 2019) Per la prima voltaha detto esplicitamente che i suoi parlamentari gli chiedono di tornare a votare. Ma tre elementi lo frenano

Giorgiolaporta : Patto Pd-M5S-Colle per mandare #Conte in Commissione UE e lasciare il Governo a Mario Draghi con appoggio anche di… - TommyBrain : RT @Giorgiolaporta: Patto Pd-M5S-Colle per mandare #Conte in Commissione UE e lasciare il Governo a Mario Draghi con appoggio anche di Silv… - Alexontheblock : RT @Giorgiolaporta: Patto Pd-M5S-Colle per mandare #Conte in Commissione UE e lasciare il Governo a Mario Draghi con appoggio anche di Silv… -