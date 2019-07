Corea del Sud | crolla la balconata di una discoteca | 2 morti | feriti 8 atleti dei

Due persone sono morte in un locale di Gwangju - in Corea del Sud - a causa del crollo di una balconata interna : Nella notte tra venerdì e sabato due persone sono morte e altre dieci sono state ferite a causa del crollo di una balconata interna di un locale della città di Gwangju, in Corea del Sud. Al momento del crollo nel locale

Corea del Sud - crolla locale vicino villaggio atleti mondiali di nuoto : 2 morti - ferito un pallanuotista : Fra le persone coinvolte anche un giocatore della nazionale Usa di pallanuoto che ha riportato una frattura agli arti inferiori. Nessun italiano fra le vittime

La Juventus pareggia 3-3 con i Coreani del Team K-League : È finita 3-3 l’amichevole tra la Juventus e i coreani del Team K-League. Amichevole che chiude la tournée asiatica della squadra di Sarri. La partita è cominciata con un’ora di ritardo perché il pullman della Juve è rimasto imbottigliato nel traffico. Ronaldo è rimasto in panchina. Solito 4-3-3 con Cancelo, De Ligt, Rugani e Beruatto davanti a Szczesny, a centrocampo Emre Can, Pjanic e Muratore e davanti Bernardeschi, Higuain e ...

Sta per affacciarsi LG X2 2019 - il prossimo entry-level del brand Coreano : Sta per affacciarsi sulla scena degli smartphone di fascia bassa il nuovo LG X2 2019, apparso sul portale 'Android Enterprise Recommended' (ci ha pensato Google a svelarci tutto quanto riguarda questo particolare modello, che non sapevamo nemmeno fosse in programma). Il device disporrà di uno schermo HD+ (1440 x 720 pixel) da 5.5 pollici, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna ed il processore Snapdrgon 425 (scheda grafica Adreno 308). Presente ...

Kim si risveglia - NordCorea lancia due missili a corto raggio sul Mar del Giappone : Le autorità della Corea del Sud hanno fatto sapere che Pyongyang ha lanciato due missili verso il Mare del Giappone per protestare contro le esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington, complicando gli sforzi per rilanciare i negoziati sul programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno precisato più tardi che si è trattato di missili a corto raggio. Il Giappone, da parte sua, ha definito il lancio "estremamente spiacevole". Quello odierno ...

