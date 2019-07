LIVE Nuoto | Mondiali 2019 in DIRETTA | 26 luglio | Panziera in semifinale col terzo tempo

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.09: Malissimo anche Luca Dotto, nono in 22″49 nell’ultima batteria. Azzurri fuori. Vince Proud in 21″69 davanti a Gkolomeev 4.06: Dressel in scioltezza vince in 21″49 (dopo aver vinto le batterie dei 100 farfalla), poi Morozov in 21″70, Fratus in 21″71 e McEvopy in 21″93. Ora Dotto 4.04: Vergani non c’è: ottavo in 22″56.Partenza ritardata per l’azzurro che paga l’inattività ed esce subito di scena. Vince Shioura in 21″78 e va in testa alla classifica 4.03: L’israeliano Cheruti si aggiudica la undicesima batteria in 22″06 che può essere già un riferimento per l’ingresso in. Ora Vergani 4.02: Il coreano Yang infiamma l’Acquatic Center di Gwangju viuncendo in 22″26 la decima batteria dei 50 stile 3.59: Il lussemburghese Henx ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 26 luglio la 4×200 sl sogna il colpaccio. Torna Quadarella in gara anche Panzi… - infoitestero : DIRETTA / Mondiali nuoto 2019: oro Pellegrini e Paltrinieri! | SCOZZOLI SQUALIFICATO | Risultati live e meteo Gwang… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 25 luglio. Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Restivo a caccia della finale… -