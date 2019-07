Svizzera | cede il ghiacciaio a Zermatt | alluvione senza pioggia

Tennis - ATP Gstaad 2019 : Stefano Travaglia supera Galán e accede al secondo turno in Svizzerao : Missione compiuta per Stefano Travaglia (n.98 del mondo). L’azzurro si è imposto contro il qualificato colombiano Daniel Elahi Galán (n.215 del mondo) con il punteggio di 7-6 (7) 6-3 in 1 ora e 22 minuti di partita. Un’ottima partita quella del Tennista azzurro che, grazie al successo del tie-break del primo set, ha trovato la chiave di volta per fare male al proprio avversario. Travaglia affronterà nel prossimo turno, dunque, ...