Instagram | i vip guardano le Stories della gente comune ma userebbero dei BOT

Gf Vip - Giulia Salemi lungo post su Instagram : "Un milione di delusioni - un milione di lacrime" : L'ex gieffiena ringrazia i suoi follower a quota un milione e le parole dell'italo-persiana non sembrano scelte a caso.

Temptation Island Vip : arriva Giulia De Lellis - l’indizio su Instagram : Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip. L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”. La De Lellis ha confermato che sarà ...

Temptation Island Vip : arriva Giulia De Lellis - l’indizio su Instagram : Giulia De Lellis si prepara a tornare in tv e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nel cast di Temptation Island Vip. L’influencer e star di Instagram ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha fatto intuire che presto sarà di nuovo sul piccolo schermo. “Volevo dirvi che posso ufficializzare una bellissima notizia – ha spiegato ai follower -. Posso dire: televisione, tra poco…”. La De Lellis ha confermato che sarà ...

Barbara D’Urso - un vip commenta in modo malizioso il suo scatto su Instagram : A 62 anni Barbara D’Urso è ancora bellissima e in splendida, per questo non sorprende che sia riuscita a conquistare anche diversi vip. Primo fra tutti Filippo Nardi, che su Instagram ha scritto un commento molto malizioso ad una foto della conduttrice. Deejay, opinionista ed ex gieffino, è stato spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso e non ha mai nascosto la sua ammirazione per la presentatrice. Barbara, dopo una stagione ...

Barbara D’Urso - un vip commenta in modo malizioso il suo scatto su Instagram : A 62 anni Barbara D’Urso è ancora bellissima e in splendida, per questo non sorprende che sia riuscita a conquistare anche diversi vip. Primo fra tutti Filippo Nardi, che su Instagram ha scritto un commento molto malizioso ad una foto della conduttrice. Deejay, opinionista ed ex gieffino, è stato spesso ospite delle trasmissioni della D’Urso e non ha mai nascosto la sua ammirazione per la presentatrice. Barbara, dopo una stagione ...