Inquinamento atmosferico | 30mila morti in un anno negli Stati Uniti

Governo pubblica nuove Linee di indirizzo su ondate di calore ed Inquinamento atmosferico : Il ministero della Salute ha pubblica to le nuove Linee di indirizzo su ondate di calore ed inquinamento atmosferico , aggiornamento ed integrazione di quelle pubblica te nel 2013: si tratta di un documento rivolto a tutti coloro che si occupano della popolazione maggiormente vulnerabile in cui particolare attenzione viene rivolta alle ondate di calore sulla salute dove l'Italia ne rileva gli effetti più alti sulla mortalità giornaliera. Quando ...

Sette milioni di persone muoiono per l’ Inquinamento atmosferico - “le fonti rinnovabili sono il futuro” : Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47ª edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere l’inquinamento atmosferico ”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si ...

Copernicus guida la lotta contro l’Inquinamento atmosferico : In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT) per conto dell’Unione Europea, pubblicherà un video per mostrare in che guiderà la lotta contro l’inquinamento atmosferico. Le sostanze inquinanti nell’aria che respiriamo stanno diventando un vero problema a livello globale per la salute, poiché ...