Crisi di Governo I grillini contestano Conte | bagarre in Senato

Fondi russi - Giuseppe Conte e la strana difesa di Matteo Salvini : la frase sulla Crisi di governo : In aula al Senato a Giuseppe Conte, a riferire sui presenti finanziamenti russi alla Lega. Un discorso pesante, quello del premier, che difende sì Matteo Salvini e il Carroccio ma che coglie l'occasione anche per parlare della crisi di governo. In un clima teso per le proteste che si levavano dai ba

Tav e fiducia - si allontana la Crisi di Governo : Sarà il voto di fiducia di oggi pomeriggio alla Camera a mandare in dissolvenza la crisi politica che ha occupato la scena delle ultime settimane. Si capiva che quello...

Sulla Tav Conte dice sì e scongiura la Crisi di governo "Non realizzarla costerebbe molto più che completarla" : "Non realizzare la Tav costerebbe molto più che farla". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte posta un video su Facebook per annunciare sostanzialmente il via libera alla Torino-Lione, anche perché - sono le parole del premier - "per bloccare l'opera non potremmo confidare in un mutuo dissenso da parte della Francia e dell'Europa". Segui su affaritaliani.it

La maggioranza degli elettori leghisti : 'No alla Crisi Avanti con il governo Conte e con i 5 Stelle'. Esclusivo : La maggioranza assoluta degli elettori della Lega non vuole la crisi di governo ma chiede a Matteo Salvini di andare Avanti con il governo Conte e con l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. A chiedere la fine dell'esecutivo con Luigi Di Maio e le elezioni politiche anticipate è... Segui su affaritaliani.it

Il rimpasto all'85% - la Crisi al 15 Governo : il tam tam nel Palazzo... : Caso Siri-Arata, Moscopoli, autonomia regionale, Decreto Sicurezza bis, flat tax, Tav e infrastrutture. I motivi di divisione all'interno della maggioranza restano tutti sul tavolo e la temperatura è simile a quella che che affligge il Nord-Ovest del Paese: elevatissima a causa... Segui su affaritaliani.it

Governo - per ora è solo Crisi di nervi. Su Salvini monta la pressione del Nord : Il logorio del rapporto tra gli alleati gialloverdi è vicino al livello di guardia. Ma per adesso la crisi è solo di nervi e nel Governo è guerra di...

Danilo Toninelli licenzia l'unico tecnico del Ministero favorevole alla Tav : vuole la Crisi di governo : L'ultima mossa del ministro Danilo Toninelli, che Matteo Salvini vorrebbe sostituire al più presto, è stata quella di licenziare Pierluigi Coppola, l'unico tecnico favorevole alla Tav che, appunto, si era dissociato dalla valutazione negativa sull'alta velocità Torino-Lione elaborata dalla commissio

Governo - Zingaretti : “Smentisco possibilità di alleanza tra PD e M5s - in caso di Crisi voto” : “Nessun Governo con il M5s è alle porte e nessun Governo con il M5s è l’obiettivo del Pd. Questo anche Franceschini lo dice in modo chiarissimo”. Così a margine di una iniziativa a Roma il segretario del Pd Nicola Zingaretti, riferendosi all’intervista rilasciata oggi da Dario Franceschini. “Così come prendere atto che ci sono due forze diverse – ha aggiunto – significa semplicemente evitare che sempre di più ...

Autonomia : Confindustria Vicenza a Conte - basta ipoCrisia - Governo vuole tutelare status quo : Vicenza, 22 lug. (AdnKronos) – “Una lettera aperta di rivendicazione delle proprie prerogative e di richiesta di rispetto istituzionale – che mi pare non sia mai oggettivamente mancato a Zaia e Fontana – è un atto lecito, ma questo non significa che i veneti e i lombardi debbano accettare passivamente le decisioni su un dossier solo perché se ne occupa direttamente il Premier”. Il Presidente di Confindustria ...

Autonomia : Confindustria Vicenza a Conte - basta ipoCrisia - Governo vuole tutelare status quo (2) : (AdnKronos) – “E quando il Premier fa una distinzione tra ‘noi’, i veneti e i lombardi, e ‘gli altri’ 45 milioni di cittadini, tralascia che 5 regioni da Nord a Sud hanno competenze diverse, che già oggi scuola (come testimoniano i test Invalsi) e il servizio sanitario nazionale (vedasi i bilanci regione per regione oltre al fenomeno delle migrazioni sanitarie) non producono gli stessi risultati in tutto ...