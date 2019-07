Albenga | stop al concerto di Jovanotti

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sarebbe stato un evento imperdibile per i tantissimi ammiratori di Lorenzo Cherubini, da tutti conosciuto come. La febbre del 'Jova Beach Party' era già arrivata ad(Liguria) da settimane ed i fans liguri, lombardi e piemontesi aspettavano solo di potersi scatenare sulle note di 'Ragazzo fortunato', ' Serenata rap' o di dedicare un pensiero alla propria metà con meravigliose canzoni come 'A te' o 'Il più grande spettacolo dopo il big bang'. La festa e l'attesa è stata, però, rovinata da una bruttissima notizia per chi aspettava da mesi questoche si configura, in realtà, proprio come un evento, vista la particolare idea di effettuarlo su una spiaggia e non in un classico palazzetto o stadio....

