Tav - Conte dice sì Di Maio : “Decida Parlamento” : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. La priorità è tutelare gli interessi dei cittadini” perché “in gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti, se mi permettete, come farebbe un buon padre di famiglia”. Così il premier Giuseppe Conte, durante una diretta Facebook sul ...

**Tav : Di Maio - ‘M5S con Pd? In aula vedremo chi va a braccetto con Renzi e Cav’** : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto attacchi fantasiosi, letto ricostruzioni farneticanti di una nostra presunta alleanza in Europa col Pd. Tutto falso. Pura diffamazione. Ma fra non molto potremo vedere con i nostri occhi chi decide di andare a braccetto con Renzi, Monti, Calenda, la Fornero e Berlusconi. Il Parlamento restituirà a tutti la verità dei fatti. Noi non molleremo mai. Noi non lasceremo mai ...

Tav : Di Maio - ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa - decida Parlamento’ (2) : (AdnKronos) – “Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non il MoVimento 5 Stelle. Per noi la Torino-Lione era e resta un’opera dannosa. Ogni volta che ci siamo trovati davanti a un tema ci siamo posti una domanda. E oggi la poniamo a voi. Chiedetevi perché l’Europa ci ha sempre ignorato su tutto, continua a ignorarci su tutto e poi d’improvviso mette sul piatto nuovi investimenti ...

Di Maio : resta il no deciso del M5s alla Tav - deciderà il Parlamento : "Sarà il Parlamento - ripete allora Di Maio - ad avere la responsabilità di avallare un progetto prevalentemente di trasporto merci, e sottolineo trasporto merci, mentre non esiste ancora l'alta velocità per le persone in moltissime aree del Paese. Sarà il Parlamento a dover decidere se è più importante la tratta Torino-Lione, cioè se è più importante fare un regalo ai francesi e a Macron, piuttosto che realizzare, ad esempio, l'alta velocità ...

Tav - Di Maio dopo il via libera di Conte : “Per M5s era resta un’opera dannosa. Decida il Parlamento” : “Ho ascoltato attentamente le parole del Presidente Conte, che rispetto. Il Presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Nel corso del tempo si sono succeduti nove governi, sono passati – ripeto – quasi 30 anni. Parliamo di un’era oramai remota, eppure qualcuno, adesso, vorrebbe farci credere che la priorità del Paese sia questa. Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non ...

Di Maio cerca di salvare la faccia sulla Tav : “Decida il Parlamento” : DALL'ITALIA Conte si schiera a favore del completamento della Tav. “Non realizzare la ferrovia costerebbe più che completarla”, ha detto il premier in un video su Facebook: “Solo il Parlamento può decidere di bloccare l’opera”. Conte ha aggiunto che “la Francia si è opposta a un progetto alterna

Tav - Di Maio sfida la Lega : “Deciderà Parlamento e noi diremo no - loro voteranno col Pd?” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, commenta il sì alla Tav da parte del presidente del Consiglio e sostiene che ora, a decidere, sarà il Parlamento. Il M5s voterà no, ma il ministro del Lavoro lancia la sfida alla Lega: "Il M5s voterà no alla Tav. Il Pd è per il sì. In Parlamento vedremo chi ha davvero il coraggio di cambiare le cose".Continua a leggere

Tav : Di Maio - ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa - decida Parlamento’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “NO ALLA TAV TORINO-LIONE. Ho ascoltato attentamente le parole del presidente Conte, che rispetto. Il presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Sarà il Parlamento, nella sua centralità e sovranità, che dovrà decidere se un progetto vecchio di circa 30 anni e che sarà pronto tra altri 15, risalente praticamente alla caduta del muro di Berlino, debba essere la priorità di ...

Conte - sì alla Tav : «Non realizzarla costa di più - in ballo soldi italiani». Di Maio : «Decidano le Camere» : «Oggi bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella...

