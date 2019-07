Tav | Di Maio dopo il via libera di Conte | “Per M5s era resta un’opera dannosa Decida il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “Ho ascoltato attentamente le parole del Presidente, che rispetto. Il Presidente è stato chiaro, ora è il Parlamento a doversi esprimere. Nel corso del tempo si sono succeduti nove governi, sono passati – ripeto – quasi 30 anni. Parliamo di un’era oramai remota, eppure qualcuno, adesso, vorrebbe farci credere che la priorità del Paese sia questa. Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non il MoVimento 5 Stelle. Per noi la Torino-Lione era e”. Luigi Diin un post su Facebook commenta la svolta sul Tav, annunciata via facebook dal presidente del Consiglio Giuseppe. Il premier, che ha sottolineato la disponibilità dell’Europa ad aumentare gli stanziamenti per la realizzazione dell’opera, ha infatti spiegato che non realizzarla costerebbe di più del suo contrario. Ma il capo ...

FrancescoBonif1 : Caro Di Maio, giusto per capire, il 'mandato zero' è come l'impeachment zero, il no Tap zero, il no Ilva zero, il n… - fattoquotidiano : Tav, nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini: “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio: “No a… - matteorenzi : Oggi i giornali rilanciano accordo coi Cinque Stelle. Penso a Di Maio/Gilet Gialli, Di Battista contro Obama, Lezzi… -