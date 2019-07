Le critiche a Meghan Markle? Tutta colpa della stampa britannica

Meghan Markle prima uscita pubblica con Archie è boom di critiche : prima uscita pubblica Meghan Markle e il piccolo Archie e tutta la famiglia al completo. La duchessa di Sussex, accompagnata dal principe Harry, ha presenziato al “Billingbear Polo Club in Wokingham” alla partita per beneficenza in cui si sono sfidati suo marito e il cognato William. Erano all’evento anche Kate Middleton e i suoi tre figli. Le foto del bambino di appena due mesi hanno subito fatto il giro dei media e del web, ma sui social ...

Meghan Markle - Harry difende la moglie dalle critiche : Dopo la decisione di Harry e Meghan di lasciare la dimora di Kensington Palace per trasferirsi presso Frogmore Cottage, hanno cominciato a rincorrersi ulteriori voci su un litigio tra i Duchi di Sussex e la coppia Kate – William. Questi rumors non hanno certo lasciato indifferente Harry che, come rivelato da una fonte a lui vicina alla testata britannica Sunday Times, ha eliminato dalla sua cerchia ristretta tutti quelli che hanno espresso ...

Valanga di critiche su Meghan Markle. È successo al suo ritorno in pubblico dopo il parto : Meghan Markle è mamma da poco più di un mese e, dopo aver mostrato il piccolo Archie a due giorni dalla nascita incantando tutti con il suo look total white, è tornata in congedo di maternità. Sabato scorso, però, non ha voluto farsi sfuggire la parata del Trooping The Colour ed è apparsa di nuovo in pubblico. Come sempre, per un’occasione tanto importante ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Meghan si è mostrata infatti indossando ...