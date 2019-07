Autonomia | Fico | passerà dal Parlamento Italia una e indivisibile

Fonte : agi

(Di lunedì 22 luglio 2019) "L'non deve dividere il Paese. Non deve lasciare il Sud nella condizione anche economica in cui si trova, ma deve essere un'che dà qualche potere in più alle Regioni". Lo dice il presidente della Camera, Roberto, prima di cominciare la visita all'istituto penitenziario minorile di Nisida, a Napoli. "L'è unita, una ee bisogna lavorare e coordinarsi insieme. Qualsiasi sia l'intesa, questain", aggiunge.

