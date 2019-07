Palma Campania Pasquale Nappi morto in un incidente sull’A30

Palma Campania : 83enne non sopporta la musica e spara in strada. Un morto e due feriti : Una notte di follia a Palma Campania dove un anziano di 83 anni è sceso per strada e ha sparato all'impazzata per protestare contro la musica troppo alta dello storico chalet che si trova proprio sotto casa sua. L'anziano, infatti, vive al primo piano, mentre al piano terra c'è lo chalet, molto noto in città, di Giuseppe Di Francesco, 67enne che è rimasto vittima della furia cieca dell'anziano. La figlia e il genero di Di Francesco sono ...

