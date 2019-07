Brindisi | viaggiavano in una cella frigo | grave uno dei 3 clandestini

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Federico Garau L'autista del tir, imbarcatosi nel porto di Igoumenitsa, è stato denunciato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gravi le condizioni di uno dei 3 extracomunitari, trovato in stato di incoscienzaall'interno dellarifera di un tir giunto nel porto didurante la giornata di ieri i tre extracomunitari tratti in salvo dalle forze dell'ordine. Nonostante il tempestivo intervento degli uomini dell'ufficio Dogane di, coadiuvati nei controlli delle merci dalla capitaneria di porto e dalla guardia di finanza, uno degli stranieri si trova ora in gravi condizioni di salute. Durante le operazioni di ispezione svolte a bordo della nave Florentia, proveniente dal porto epirota di Igoumenitsa, l'attenzione degli addetti alle verifiche è stata attirata da alcuni rumori sospetti provenienti da un tir. Per ...