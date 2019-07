Addio all’attrice Ilaria Occhini

Fonte : vanityfair

(Di domenica 21 luglio 2019)all'attriceall'attriceall'attriceall'attriceall'attriceÈ morta a 85 anniOccchini, attrice di cinema, teatro e tv. Nata a Firenze, figlia dello scrittore Barna, nipote di Giovanni Papini, per oltre 50 anni è stata compagna dello scrittore Raffaele La Capria (premio Strega, nel 1961, con Ferito a morte). Elegante, brava e versatile, ha recitato in molti film, quasi mai come protagonista. Il debutto a 19 anni nel film Terza Liceo, e poi il diploma all’Accademia Nazionale d’arte drammatica di Roma. Anche in tv ha iniziato giovanissima, diretta da Anton Giulio Majano, negli sceneggiati L’Alfiere e Jane Eyre. In teatro, invece, ha debuttato nell’Impresario delle Smirne per la regia di Luchino Visconti. Benvenuti in casa Gori del 1992 le è valso il ...

