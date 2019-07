Fonte : agi

(Di sabato 20 luglio 2019) Prosegue, a colpi di emoji, lo scontro a distanza tra l'ex ministro delle riforme Maria Elena, del Pd, ed il ministro dell'interno Matteo. Terreno dello scontro, divenuto la quarta Camera della Repubblica. Ieri:critica, che promuove una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro dell'interno. "Ma questi hanno ancora il coraggio di parlare?", scrive sui social. Tempo qualche ora e arriva la risposta da: "Caro, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l'Italia cresceva, c'erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la Libertà di parlare: come ministro dell'Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni". Parola, quest'ultima, su cui ha messo da tempo il suo copyright il leader leghista. Segue sospensione temporanea delle ...

fattoquotidiano : Boschi-Taverna, duello twitter: “Vai a fare la saldatrice”, “Io faccio l’avvocata, te?” - SkySportF1 : ?? Duello infuocato ? - fisco24_info : Il duello su Twitter tra Boschi e Salvini: Prosegue, a colpi di emoji, lo scontro a distanza tra l'ex ministro dell… -