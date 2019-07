Il cosmologo del Papa | “Sarebbe strano se non ci fosse vita altrove nell’Universo”

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Quando il 20 luglio 1969 avvenne l’allunaggio, fratel Gabriele Gionti,del, era appena nato: “Sicuramente tutto il seguito, l’interesse che si è avuto per le scienze da allora, mi ha influenzato e mi ha spinto a fare le scelte che ho fatto“, racconta a Maria Elena Ribezzo per LaPresse. Gesuita, laureatosi in Fisica alla Federico II di Napoli, ha conseguito il dottorato in Fisica matematica, specializzandosi in Filosofia e in Teologia. Dal 2010 fa parte dello staff della Specola Vaticana. In riferimento ai negazionisti dello Sbarco sulla Luna, l’esperto dichiara: “Mi è capitato di avere a che fare con gente che crede in questa fake news. E’ completamente falsa, sulla superficie ci sono ancora i resti dell’allunaggio“. Sul futuro della Specola Vaticana spiega: “Continueremo nella ricerca scientifica, spaziando ...

FioccaGabriele : Il cacciatore del Passato e il Cosmologo sono soggetti differenti che convivono in uno stesso Uomo. #due - IussPavia : RT @scuolanormale: Siete già corsi in edicola ad acquistare i volumi di “Viaggio nell’Universo”, le uscite settimanali del @Corriere a cur… - SpazioInGioco : RT @scuolanormale: Siete già corsi in edicola ad acquistare i volumi di “Viaggio nell’Universo”, le uscite settimanali del @Corriere a cur… -