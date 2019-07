Diritti d’autore | Vimeo e Dailymotion condannate a risarcire Mediaset

davidemaggio

(Di venerdì 19 luglio 2019)La rivendicazione del diritto d’autore frutta aun nuovo risarcimento. A pochi giorni dalla sentenza che ha condannato il portale francese(di proprietà di Vivendi) a pagare al Biscione 5,5 milioni di euro, i giudici hanno condannatoa rimborsare l’azienda di Cologno. Il sito dovrà versare quasi cinque milioni di euro per 498 video coperti da dirittocaricati sulle proprie pagine senza autorizzazione. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Roma, che ha condannato il sito anche al pagamento di quasi 80mila euro di spese processuali. Già nei mesi scorsi un provvedimento simile aveva colpito, sempre a beneficio di. A gennaio, il sito era stato obbligato a pagare 8,5 milioni di euro al gruppo milanese e a rimuovere i contenuti di Rti non autorizzati. Provvedimento, quest’ultimo, rinnovato anche in ...

rprat75 : @beduele76 si, per i diritti d'autore del logo. Per lui una sua idea girata alla nike, per la nike il suo bozzetto… - chiaradicredico : @Marto____ Penso si tratti di questioni legate ai diritti d’autore, perché ricordo che ci fu una causa di mezzo. So… - SequenzaMixata : @PaulHac34238293 No, si vede che non sei esperto di diritti d'autore scusa, ma sono tipo gettoni d'oro in base al n… -