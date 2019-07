Salvini | 5Stelle e Pd già governano insieme | per ora a Bruxelles

Salvini lancia un improvviso ultimatum : 'Se i 5Stelle dicono altri tre no - cambia tutto' : A Helsinki, nell'Hotel Kamp, si è tenuto un incontro bilaterale Italia-Malta per affrontare la questione dei migranti. Al termine, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di tutti i principali temi politici del momento, in particolare dei presunti finanziamenti russi che sarebbero arrivati al Carroccio. Coglie quindi l'occasione anche per lancia re un improvviso ultimatum agli ...

Salvini : "5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo" : Non si placa lo scontro tra Lega e MoVimento 5 Stelle e la situazione comincia a sfuggire di mano, soprattutto al leader del Carroccio Matteo Salvini , che oggi, dopo la lettera di Giuseppe Conte su Repubblica e le interviste di Luigi Di Maio al Corriere della Sera e a Uno Mattina Estate, continua ad attaccare gli "alleati" di governo affiancandoli agli avversari, ossia il PD, soprattutto, ma anche Forza Italia, per aver votato Ursula von der ...

Olimpiadi - M5s ricorda quando Salvini era contrario e diceva : “Sono follia”. I 5stelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...