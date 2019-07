Reunion in The 100 6×10 e non solo | la Bellarke è una questione di testa e cuore promo

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) L'episodio The 100 6x10 potrebbe essere descritto come una montagna russa di emozioni. L'attesadeiè stato uno dei momenti più belli nell'arco narrativo di questa stagione, ma non. L'episodio Matrioshka segna l'addio (almeno per ora) di un altro personaggio della serie, stavolta ricorrente.L'interazione tra Clarke e Josephine ha giocato un ruolo fondamentale, nonperché ha permesso a Eliza Taylor di mettersi alla prova in una duplice performance, ma anche per il rapporto che si è instaurato tra loro. Due menti in uncorpo. Risulta perciò difficile dire addio a Josephine, una figura sì manipolatrice, frivola e calcolatrice, che ha saputo però farsi amare a modo suo. Quando decide che è il momento di andarsene, ci commuoviamo nel vederla raccogliere i suoi ricordi con Gabriel, l'unica persona che abbia mai amato.Per questo Josephine sembra ...

