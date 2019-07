agi

(Di giovedì 18 luglio 2019) A chi si domanda quali siano le condizioni di salute del governo e vede negli ultimi giorni un mutamento nel suo “modo di interpretare il ruolo del Presidente del Consiglio”, il premierrisponde oggi con una lungaa la Repubblica in cui afferma che ci sono poche dietrologie da fare perché i valori che lo ispirano “sono sempre stati e saranno il rispetto delle istituzioni” e le sue iniziative “sono sempre ispirate da queste finalità ed è un errore pensare che possano essere dettate dall'orgoglio personale o suscitate dal ruolo”. In verità capo del governo risponde ad un editoriale del fondatore del giornale, Eugenio Scalfari, nel quale ieri aveva scritto che “non è più un pupazzo manovrato dai due capi ballerini Salvini e Di Maio. Improvvisamente il burattinaio diventa lui e i burattini, almeno nelle sue attuali intenzioni, diventano i due vicepresidenti ...

Agenzia_Italia : 'Non mi presterò a operazioni opache o ambigue'. La lettera di Giuseppe Conte - armanduplessis : #Conte a @repubblica:'Se questa esperienza di governo dovesse interrompersi in via anticipata, non mi presterò, tut… - stefaniacav : RT @cjmimun: Governo, Conte: non mi prestero' a operazioni opache e ambigue Premier su presunte alleanze M5S-Pd -