M5s-Pd | provocazione contro Matteo Salvini sul decreto sicurezza bis | vogliono schedare i

liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2019) Già di per sé la contrarietà albis del M5s viene letta dacome l'ennesima, figuriamoci poi se grillini e Pd decidono - assieme - di proporre alcune modifiche, in particolare sull'operato degli agenti di polizia. Il clima al governo già è dei peggiori, n

Mania48Mania53 : RT @Libero_official: Sta nascendo il governo Pd-M5s, la provocazione contro Matteo Salvini: una legge per ingabbiare i nostri poliziotti h… - GPeppe34N : RT @Libero_official: Sta nascendo il governo Pd-M5s, la provocazione contro Matteo Salvini: una legge per ingabbiare i nostri poliziotti h… - Verdoux11 : RT @Libero_official: Sta nascendo il governo Pd-M5s, la provocazione contro Matteo Salvini: una legge per ingabbiare i nostri poliziotti h… -