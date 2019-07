Kingdom Hearts 3 è il gioco del 2019 più venduto in Giappone

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) The Division 2 potrà anche essere ilpiùdel, tuttavia inle cose stanno diversamente, al suo posto abbiamo infatti3.Il terzo capitolo della saga d Square Enix ha raggiunto un risultato davvero niente male, con le sue 830.000 di copie nel solo territoriose e le 5 milioni di unità vendute nel mondo. Se siete curiosi di conoscere la classifica, di seguito potete trovare i primi 20 giochi:3 è disponibile su PS4 ed Xbox One, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.Leggi altro...

Eurogamer_it : #KingdomHearts3 è il gioco del 2019 più venduto in Giappone - Xigareble : @everglow8444 Io che per la cinquecentesima volta cerco di ripercorrere i nuovi eventi per capire al meglio cosa su… -