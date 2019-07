Incinta e senza nulla addosso Giorgia Gabriele ex di Vacchi oltre il limite

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019), 33 anni, posa nuda con il pancione. L’ex fidanzata di Gianlucaè prossima al parto. Aspetta il primo figlio dal compagno Andrea Grilli, capo commerciale della New Guards Group, e si è fatta immortalare dal fotografo Raffaele Marone. ”Almost ready for him” (Quasi pronta per lui) scrive lapubblicando lo scatto con un cuore rosso. Tantissimi i commenti e i messaggi da parte dei personaggi dello showbiz: “Amore bella la mia Jojo”, le scrive Ana Laura Ribas usando anche l’hashtag “stupenda”. Mentre Alessia Marcuzzi mette tanti smile con gli occhi a forma di cuore. La stilista e influencer aspetta un maschietto. Per lei il fiocco sarà azzurro, come ha rivelato, sempre via Instagram, lo scorso 3 luglio poco prima di entrare nella 36esima settimana di gravidanza., ...

