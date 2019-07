Bologna | Sabatini a 360° | “Con Mihajlovic volevo sfidare il mondo Ce la farà” Sul

Mihajlovic : «Ho la leucemia - vincerò questa sfida». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna» : Sinisa Mihajlovic, tutta la verità: la conferenza stampa in diretta. La notizia dello stop improvviso, della scelta di abbandonare la panchina del Bologna per affrontare...

Mihajlovic lotta contro la leucemia - Sabatini non ha dubbi : “rimarrà l’allenatore del Bologna” : Mihajlovic non lascia la panchina del Bologna, le parole del ds Sabatini dopo l’annuncio della malattia dell’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi di aver scoperto di avere la leucemia: l’allenatore del Bologna inizierà adesso la sua battaglia contro la malattia, ma la società non ha intenzione di lasciare andare il serbo. “Mihajlovic starà al Bologna fino al termine del contratto. L’allenatore ...

Bologna - Sabatini annuncia : “Mihajlovic resta il nostro allenatore” : Sabatini conferma Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna: “Preferisco lui agli altri anche se non è al massimo”.“powered by Goal”I problemi di salute non fermano Sinisa Mihajlovic, che resta ufficialmente l’allenatore del Bologna. La conferma arriva da Walter Sabatini, che spiega la natura della scelta societaria nella speciale conferenza stampa.Intervenuto ai microfoni dei giornalisti accanto a Mihajlovic, Sabatini ha ...

Sabatini : «Bologna è la mia sfida finale» : Sabatini Bologna. L’entusiasmo non sembra mancare certamente a Walter Sabatini, nominato coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, dopo essere stato l’uomo mercato di club importanti quali Sampdoria, Inter e Roma. Potersi tornare a occupare a 360 gradi di quello che ha sempre considerato il suo mondo non può che renderlo felice: “Bologna […] L'articolo Sabatini: «Bologna è la mia sfida finale» è ...

Bologna - Sabatini si presenta : “E’ il posto migliore per avere successo. Dobbiamo trasformare lo’eccezionale in ordinario” : Il Bologna ha presentato il nuovo direttore dell’area tecnica Walter Sabatini, che sarà anche responsabile del Montreal Impact. L’ad Claudio Fenucci lo ha introdotto con queste parole: “Il nostro obiettivo è migliorare la squadra e la proprietà si aspetta un miglioramento. Sono state messe risorse finanziarie e una nuova organizzazione nella quale è entrato Sabatini. Una struttura unica “che nasce perché le sfide ...

Bologna - Sabatini nuovo coordinatore dell’area tecnica : Sabatini Bologna – Walter Sabatini è stato nominato nuovo coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, club canadese di cui Joey Saputo è proprietario. La notizia era nell’aria, ed è stata confermata dai felsinei attraverso un comunicato ufficiale, diramato questo pomeriggio. Questa la nota integrale: «Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante […] L'articolo Bologna, Sabatini nuovo coordinatore ...

