(Di mercoledì 17 luglio 2019) Si fa in salita la strada per la sindaca di, Chiara, e per il suo tentativo di ricompattare la maggioranza del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Marinaha annunciato che lascerà il gruppo del M5s per passare a quello misto. E non è escluso che qualcun altro possa seguirla.a leggere