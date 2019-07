Salvini? Sono in pena per lui

Il messaggio di Salvini : il premier sono io : Ieri è stata una giornata importante per Matteo Salvini e per la politica italiana. No, non mi riferisco al c.d. Russiagate e alle possibili conseguenze sulla stabilità del governo gialloverde. Ieri si è compiuto un fatto storico: il Palazzo del Viminale è tornato ad essere, dopo quasi 60 anni, la sede della Presidenza del Consiglio.Pochi lo sanno, ma il Capo del Governo ha avuto proprio al Viminale il suo ufficio, ...

Fondi Lega – Russia - Di Maio : “Salvini non svii l’attenzione. Sono certo che andrà a riferire in Aula” : “Secondo me deve andare a riferire in Parlamento sulla questione Russia. Sono sicuro che ci andrà e così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi a Matteo Salvini. “Soprattutto se si ritiene di essere strumentalizzati, ben venga un chiarimento in Parlamento perché parlare davanti al Parlamento è l’occasione per ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : “Non sono coinvolto - io mi occupo di vita reale”. Di Maio : “Non svii attenzione - vada in Aula” : Il M5s vuole una commissione di inchiesta su Fondi ai partiti. Il Pd gli chiede di presentarsi in Aula a riferire sul caso e anche Giuseppe Conte ritiene sia la strada giusta. Matteo Salvini continua a tenersi lontano dal fuoco, dal caso della trattativa condotta da Gianluca Savoini sui presunti 65 milioni che dalla russia sarebbero dovuti arrivare alla Lega prima delle europee del 26 maggio. “Non c’è nulla su cui possa essere ...

Fondi russi alla Lega - Enrico Letta : “Salvini ha mentito e l’unica strada sono le dimissioni” : Enrico Letta: “Su questa vicenda della russia c’è solo una cosa che sappiamo e cioè che rispetto alle cose uscite un ministro degli ha Interni ha detto che quella persona non la conosceva. Cose smentite e quindi il ministro degli Interni ha detto una cosa falsa e quindi dovrebbe dimettersi. Non è che la richiesta di dimissioni è per il pettegolezzo o l’anticipazione di una sentenza giudiziaria ma perché Salvini ha mentito. Di ...

Salvini : "Ditemi dove sono i campi nomadi da sgomberare" : Il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti per avere mappa degli insediamenti di rom, sinti. Obiettivo un piano per smantellare quelli abusivi

Pd : Salvini - ‘sono passati da Enrico Berlinguer a Carola da Berlino’ : Romaa, 15 lug. (AdnKronos) – “Sono passati da Enrico Berlinguer a Carola da Berlino e si stupiscono se gli elettori scelgono la Lega: nella sezioni del Pd ci sono più banchieri che operai”. Lo dice Matteo Salvini in un comizio a Soncino (Cremona). L'articolo Pd: Salvini, ‘sono passati da Enrico Berlinguer a Carola da Berlino’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

I governi in Italia? Sono almeno tre. Di Maio non fa nulla con Salvini che porta Siri. Ma Landini doveva rifiutarsi : Quanti governi esistono in Italia? almeno tre. Il terzo, quello che fa capo a Giuseppe Conte, che pure è presidente del Consiglio, oggi deve subìre l’umiliazione del suo vice Salvini che, per rendere la pariglia a Di Maio, convoca al Viminale, come fosse una succursale di via Bellerio, quarantatré sigle sindacali e dell’impresa per parlare di economia e di sviluppo. Ma Salvini fa di più: si presenta al fianco di Armando Siri, cacciato dal ...

Matteo Salvini - Fabrizio Candoni : "Gli sconsigliai di andare al Metropol - gli audio non sono finiti" : "Ero stato invitato anch'io all'hotel Metropol. Ma la prima regola che impari a Mosca è che non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica. A Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare". A parlare è Fabrizio Candon

"Le registrazioni non sono finiteSalvini? Gli sconsigliai il Metropol" : Parla Fabrizio Candoni, fondatore di Confindustria Russia e "amico di Salvini anche se non sono leghista": "Ero stato invitato anch'io all' hotel Metropol. Ma la prima regola che impari a Mosca è che non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica. A Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare". Segui su affaritaliani.it

Migranti e onlus - dopo il taglio di Salvini bandi deserti in Toscana : '18 euro sono pochi' : "La pacchia è finita". È il motto con cui Matteo Salvini ha accompagnato la presentazione dei suoi decreti legge lo scorso anno che, a suo dire, hanno mirato a smontare quello che sarebbe un vero e proprio business legato all'accoglienza. Il taglio dei fondi ha generato un effetto domino che, ad oggi, sembra avere generato difficoltà nelle organizzazioni che si occupavano di accogliere e dare riparo ai Migranti, provenienti dal mare e non solo. ...

Matteo Salvini e i presunti fondi russi : "Ci sono delle spie che ci hanno intercettato non solo in Italia" : Matteo Salvini è sotto assedio. L'inchiesta per "corruzione internazionale" a cui lavora la procura di Milano è solo un problema marginale. Per il ministro dell'Interno ci sarebbero delle spie che li "hanno intercettati non solo in Italia", perché "l'affaire Metropol" qualcuno deve pure averlo piani

Savoini l'imbucato. La Lega lo scarica ma ci sono montagne di foto - audio e video che dimostrano il suo rapporto con Salvini : Il premier non sa chi sia, il ministro dell’Interno non sa a quale titolo fosse lì, per il sottosegretario Giorgetti si tratta semplicemente di un “fanfarone”. Volendo dare credito alle spiegazioni ufficiali, Gianluca Savoini era alla cena di Stato a Villa Madama offerta da Conte al presidente russo Vladimir Putin lo scorso 4 luglio in qualità di imbucato. Nessuno, è evidente, ha interesse nel dipanare ...

Matteo Salvini - il retroscena dal cuore Lega : "Conte - una presa per il c***". Sono convinti : gioca per Di Maio : Rientra in parte il caso-Fico sul Decreto sicurezza bis (Sono stati riammessi gli emendamenti della Lega su Polizia e Vigili del fuoco giudicati inammissibili giovedì), ma nel cuore del Carroccio la rabbia è ancora tutta per il premier Giuseppe Conte. Il clima, già rovente, è reso incandescente anch

L’oro di Mosca nelle casse della Lega : dove sono i media? Salvini fa così paura? : Quando si è garantisti si deve esserlo anche nei confronti dei nostri peggiori nemici. Il fatto che siano pochi a rispettare questo principio, soprattutto in politica, non ci autorizza a comportarci come gli altri.Per quanto mi riguarda, pur provando avversione e disistima per Matteo Salvini, non intendo approfittare del Russia Connection, fino a quando non si pronuncerà la magistratura competente sulla storia dell’oro di ...