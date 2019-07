Salvini accerchiato Pressing da Conte | M5S | Fico e Pd per portarlo in Parlamento

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 luglio 2019)controcontrocontro tutti. Con il presidente del Consiglio la linea telefonica si è interrotta da parecchi giorni. Con i 5 stelle i rapporti sono sempre più tesi, con i fronti aperti che aumentano ogni giorno. Il più grande è quello dei presunti fondi russi alla Lega, cone M5S che insistono per un chiarimento parlamentare e Robertoche si muove insul Governo per ottenere una risposta rapida sull’informativa di. Mentre il Pd fa circolare perfino l’ipotesi di trascinarlo in Aula con una mozione di sfiducia. Una sorta di accerchiamento sul vice premier leghista, che affronta con sempre maggiore nervosismo la vicenda e i rapporti interni al Governo.si percepiscono ormai come avversari e non come colleghi di Governo. Dalle parti della Lega c’è un ...

