L' attesa sentenza del processo nei confronti di Massimo Garavaglia

Antonio Logli nelle mani della Cassazione : attesa sentenza domani 10 luglio in serata : Antonio Logli, già condannato in due gradi di giudizio per l'omicidio e l'occultamento di cadavere della moglie Roberta Ragusa, attende il prossimo mercoledì 10 luglio che si esprima la Corte di Cassazione. Una sentenza molto attesa che stabilirà se il Logli dovrà scontare i 20 anni di carcere al quale è stato condannato, considerando che per tutti e due i gradi di processo ha goduto di alcune misure cautelari piuttosto blande, ovvero l'obbligo ...

MILAN-UEFA - ACCORDO O SENTENZA?/ attesa e caos Europa League per Roma e Torino : Tarda ad arrivare la soluzione al braccio di ferro tra Milan e Uefa, con un ricorso al Tas dagli esiti sempre più incerti e un'intesa che al momento non c'è

Milan - attesa sentenza Tas su Europa League/ Accordo con Uefa? Roma e Torino... : Milan, ancora non c'è l'Accordo con l'Uefa: partecipazione all'Europa League in bilico. Il Tas non si pronuncia: il bivio posto da Nyon.

Penalità Vettel - la sentenza dopo il matrimonio/ attesa oggi la decisione della Fia : Penalità Vettel durante il Gp del Canada: Attesa per oggi la decisione della Fia. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime ore

Milan - in attesa della sentenza Uefa Paul Singer compra l'hotel dei vip a Venezia : In attesa della decisione dell’Uefa sulla partecipazione del Milan alla prossima Europa League, Elliott conclude un’altra operazione in Italia. Non si tratta di una novità, perché ad agosto del 2017 il fondo di Paul Singer aveva già acquisito la maggioranza (il 75%) dello storico hotel Bauer a Venez

Omicidio Noemi Durini - attesa oggi la sentenza - mamma Imma : “Nessun perdono per Lucio” : attesa per oggi la sentenza d'appello per Lucio Marzo. Il ragazzo di 19 anni è stato condannato in primo grado a 18 anni di carcere per aver picchiato accoltellato e sepolto viva sotto un cumulo di pietre la fidanzata sedicenne Noemi Durini. Due anni fa il corpo veniva trovato a Castrignano del Capo (Lecce) dove sono avvenuti i fatti. La mamma della vittima: "Per lui nessun perdono".Continua a leggere

Delusione in casa Milan - la Uefa rimanda la sentenza attesa per oggi : Fumata grigia per il Milan, nulla di fatto ancora sul fronte Uefa che ha deciso di attendere il parere del Tas per decidere l’eventuale sanzione per i rossoneri. Delusione in casa Milan ovviamente che aspetta già oggi di sapere se gli sarebbe stata comminata l’esclusione dalla Europa League 2019/2020 per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio nel triennio 2016-2017-2018. La situazione è ferma dunque perché il Tas era già ...

Milan - sentenza sospesa dall'Uefa in attesa del Tas : per ora è in Europa League : La Uefa ha sospeso il procedimento del Milan sul Fair Play Finanziario, per prendere una decisione definitiva la Camera giudicante aspetterà il verdetto del Tas sul ricorso dei rossoneri. La Camera giudicante del Club Financial Control Body dell’Uefa ha dunque sospeso il procedimento contro il Milan

La UEFA ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan : La UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, ha rinviato l’attesa sentenza sui conti del Milan fra il 2016 e il 2018, che potrebbero aver violato il cosiddetto fair play finanziario. In un comunicato, la UEFA ha detto che il

Caso Cucchi - 3 archiviazioni nell’inchiesta per depistaggio. La sentenza del processo per la morte è attesa il 26 novembre : La posizione di tre persone indagate nel filone depistaggi – per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per 8 carabinieri – dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi è stata archiviata. Il decreto è stato firmato lo scorso 5 aprile dal gip del tribunale di Roma, Elvira Tamburelli, e riguarda il capitano Nico Blanco, l’avvocato Gabriele Giuseppe Di Sano, cugino di uno dei carabinieri per i quali è stato richiesto ...

Sequestrò bimbo come pegno per droga perduta : 57enne in manette in attesa sentenza : Roma – Un bimbo di 9 anni utilizzato come merce di scambio per una partita di cocaina sottratta o perduta, del valore di 5.150 euro. È accaduto nell’aprile del 2016. Un pugile professionista ha picchiato la donna responsabile dell’ammanco, rompendole le costole. Poi le ha sottratto il figlio, un bambino di 9 anni, portandolo a casa della madre. Dopo una breve ma intensa attivita’ di indagine, gli agenti della Polizia di ...

Milan - attesa la sentenza Uefa sul Fair Play Finanziario : tutti i possibili scenari : Nei prossimi giorni è attesa la sentenza della Uefa sul Fair Play Finanziario. Tante le possibili strade che si aprono per il Milan e che potrebbero coinvolgere anche altri club. Facciamo chiarezza. Tutto è partito dal peccato originale: fare ricorso contro la sentenza che avrebbe escluso il Milan dall’Europa League della scorsa stagione. Accettando quel verdetto, il Milan oggi sarebbe pulito e non avrebbe problemi con l’Europa ...

Pamela - oggi attesa la sentenza. La difesa : "Mancano le prove". E il pm chiede ergastolo : Aurora Vigne La richiesta di ergastolo è improntata alla "misura ed equità tenendo conto di tutto ciò che Oseghale ha fatto" ha detto il procuratore Giovanni Giorgio nella sua replica. A breve la sentenza Si sta svolgendo in queste ore l'ultima scottante udienza davanti alla corte d'assise di Macerata nella quale potrebbe arrivare la sentenza per Innocent Oseghale, il nigeriano imputato con l'accusa di aver violentato, ucciso e fatto ...

Pamela Mastropietro - l’attesa per la sentenza per Innocent Oseghale : i giudici sono in camera di consiglio : I giudici della Corte di assiste di Macerata sono entrati in camera di consiglio alle 14. 45. Secondo il presidente Roberto Evangelisti per emettere la sentenza per la morte di Pamela Mastropietro ci vorranno “alcune ore”. Prima della lettura del dispositivo ci sarà un preavvertimento alle parti di 15-20 minuti. Unico imputato è il 30enne nigeriano Innocent Oseghale, accusato di omicidio, vilipendio di cadavere e violenza sessuale. I ...