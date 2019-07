Arisa si rasa i capelli | Se non ti piaccio | amami per quello che sono dentro

ilgiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Luana Rosatotorna a tagliarsi ia zero e lancia un messaggio a tutti coloro che avrebbero voluto criticarla per questa scelta: "perchee fai così con tutti gli altri" Lo ha fatto ancora una volta, come di consuetudine da 22 anni a questa parte:ha deciso dirsi ie si è mostrata, orgogliosa, sui social con il nuovo look. Già in passato, la cantante aveva spiegato i motivi per i quali taglia periodicamente la chioma, scegliendo sempre di accorciare moltissimo i. Criticata da alcuni utenti della rete per gli hairlook scelti,– al secolo Rosalba Pippa – aveva raccontato: “Ecco perché non mi faccio mai crescere i, quando ce li ho, me li stacco”. L’artista due volte vincitrice del Festival di Sanremo, infatti, soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo denominato tricotillomania, che porta a ...