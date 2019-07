Deceuninck Quickstep | via Viviani | ma tra i nuovi spunta il nome di Cattaneo

Blastingnews

(Di martedì 16 luglio 2019) L’addio di Eliaallaè ormai certo. Il passaggio del velocista veronese alla Cofidis sarà uno dei grandi colpi del ciclomercato che saranno annunciati a partire dal 1° agosto, la data dalla quale sarà possibile ufficializzare i cambi di squadra per il 2020.dovrebbe essere seguito nella sua nuova avventura francese anche dal suo gregario più fidato, Fabio Sabatini, ma laè pronta ad arricchire il suo gruppo di corridori italiani con deiinnesti., il nuovo velocista sarà Bennett La permanenza di Elianellaè ormai vicina al termine. Anche il Team manager della squadra belga Patrick Lefevere ha confermato la partenza del suo velocista principe. “I corridori devono fare le loro carriere, quindi se riescono ad ottenere più soldi da un’altra squadra non puoi bloccarli. Tutti sanno chesta ...

AngryMatilda : RT @SpazioCiclismo: Doppio colpo italiano in vista per la Deceuninck-QuickStep con Mattia Cattaneo e Davide Ballerini #CicloMercato https:/… - SpazioCiclismo : Doppio colpo italiano in vista per la Deceuninck-QuickStep con Mattia Cattaneo e Davide Ballerini #CicloMercato - Bardelciclismo : Ma perché Viviani va alla Cofidis, chi arriva in Deceuninck-QuickStep? Mica Sagan o Bennet? -