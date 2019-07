Barça | c’è la data per l’apertura dello stadio “Johan Cruyff”

Romulus sbarca su Sky Atlantic nel 2020 : tutto quello che c’è da sapere sulla serie : Per via della partecipazione di Matteo Rovere in molti hanno pensato che Romulus fosse una continuazione ideale del film che ha visto Alessandro Borghi protagonista, Il Primo Re, ma così non sarà. A rivelarlo è lo stesso regista che ha alzato il velo sulla serie in dieci episodi che sbarcherà nel 2020 su Sky Atlantic e le cui riprese andranno avanti fino al prossimo autunno in quel di Roma. Nonostante l'uso del protolatino anche nella serie, ...