scuolainforma

(Di lunedì 15 luglio 2019) Gentili A.F.A.M. Si rende noto che con ricorso, innanzi alla Magistratura del lavoro di, 6 pianisti (tra questi, una posizione in possesso del diploma accademico di II livello in discipline musicali da camera, indirizzo strumentale), 3 diplomati in tromba (alcuni anche in trombone), 1 flautista, 1 diplomato in corno, 5 clarinettisti, 5 cantanti ed 1 sassofonista, richiedevano al Giudice designato, dott.ssa Maria Gaia Majorano: Di riconoscere il valore formativo/abilitante del diploma accademico A.F.A.M. posseduto; Di ordinare, all’amministrazione resistente, l’immediato inserimento nelle Graduatorie d’istituto, in seconda, per tutti gli insegnamenti musicali interessati. La causa, patrocinata dai legali ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA, è stata decisa, con sentenza, resa pubblica in data 08.07.2019. Per ilpartenopeo, il ricorso merita di essere accolto (si ...

scuolainforma : Tribunale di Napoli inserisce AFAM in II fascia - andreafurgiuele : Bagnoli, il Tribunale dissequestra i suoli. Esulta il ministro: 'È la svolta, i lavori possono partire' - MassimoMaraone : Corruzione Tribunale di Napoli: 70mila euro per assolvere il pregiudicato del clan Mallardo -