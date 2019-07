Roma femminile | ufficiale l’arrivo di Andressa

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile ai quarti Cina - Ungheria - Spagna e Romania : Primi verdetti nel torneo femminile per quanto riguarda i Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. La capitale olandese, infatti, osserva approdare le prime due dei gironi A e C ai quarti di finale. Nel raggruppamento A ai quarti vanno la Cina, che chiude senza alcuna sconfitta, e l’Ungheria. La partita decisiva, però, è quella tra Cina e Olanda, con le asiatiche vincitrici al termine di un incontro tiratissimo, e ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile iniziano bene Cina - Ungheria - Spagna e Romania. Domani l’Italia : Comincia l’avventura del torneo femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese si sono disputati i primi 10 incontri della fase a gironi. Nel gruppo C, il primo a scendere in campo, calano immediatamente le quotazioni della Mongolia, battuta prima dall’Iran fallendo il tiro della vittoria e poi, sonoramente, dalla Romania. Quest’ultima fa suo anche il match contro la ...

A giugno l’antica Roma celebrava la dea Vesta : l’antica origine di una festa tutta al femminile : In epoca repubblicana ed imperiale i giorni dal 7 al 15 giugno erano dedicati alla dea Vesta, l’antica divinità del focolare domestico: una fiamma, quella del suo tempio, che doveva restare sempre accesa a simboleggiare il benessere dello Stato. A questo pensavano le Vestali: ecco qual è la loro storia.Continua a leggere

Tumori - focus a Roma di oncologia al femminile : “Quando una donna si ammala - si ammala la famiglia” : Alle spalle della lotta ai Tumori, nascono situazioni molto spesso delicate e difficili per le persone che assistono i loro cari, dove vi è ancora molto da fare in concreto per semplificare la vita di chi è alle prese con questa battaglia. “Quando una donna si ammala, si ammala la famiglia. Troppo spesso inizia un’odissea, in segreto, in cerca del centro migliore o di una second opinion, i familiari si informano di nascosto o col ...

Hockey prato femminile : l’Italia pareggia con la Malesia e prosegue il suo cammino nel triangolare di Roma : prosegue il cammino dell’Italia di Hockey prato femminile nel triangolare internazionale di Roma. Nella giornata di ieri le azzurre di Roberto Carta hanno pareggiato per 1-1 contro la Malesia, una delle formazioni in maggior crescita del panorama internazionale. Con questo punto le nostre rappresentanti salgono al secondo posto della classifica alle spalle della Spagna che è ancora a punteggio pieno. Anche se a pari punti con le malesi, ...

Karolina Pliskova ha vinto il torneo femminile degli Internazionali di Roma : La tennista ceca Karolina Pliskova, numero sette del ranking mondiale, ha battuto in due set la britannica Johanna Konta nella finale del torneo femminile degli Internazionali d’Italia. Per Pliskova è la prima vittoria in carriera a Roma, ottenuta peraltro alla prima finale

Konta-Pliskova - Finale femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Giungono all’epilogo gli Internazionali d’Italia di tennis, che oggi, domenica 19 maggio, vedranno la finalissima dei torneo di singolare femminile. Grande spettacolo sul Centrale, che ospiterà l’incontro conclusivo: dalle ore 13.00 si sfideranno la britannica Johanna Konta e la numero 4, la ceca Karolina Pliskova. La finalissima del singolare femminile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e ...

