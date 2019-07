Furti di auto | i carabinieri di Vasto eseguono sei arresti

Furti d'auto - Nel 2018 è boom per il breve termine : Malgrado i sempre più performanti apparati telematici per la protezione delle flotte, e dopo quattro anni di statistiche in calo, i Furti di auto degli operatori di noleggio a breve termine hanno visto un vero e proprio boom lo scorso anno. Si è arrivati a 1594 veicoli sottratti, ovvero più di quattro al giorno, registrando un aumento del 36% sul 2017. Ruberie continue che costano al comparto ben 10 milioni di euro (+32% sul 2017), con ...

Banda dell’Autogrill fermata a Bologna : rubavano nelle auto e spedivano la reFurtiva via posta : Tre uomini sono stati fermati dagli agenti del compartimento Polizia Stradale dell'Emilia Romagna al termine di un’attività di indagine iniziata ad aprile dopo il furto di un computer in un’auto nell’area di servizio sull’A14. Secondo la polizia, i tre utilizzavano un dispositivo elettronico che inibiva il segnale inviato dalla chiave-telecomando all’auto, impedendo di fatto la chiusura della portiera.Continua a leggere

Oltre 1600 auto intestate a sei persone - usate per Furti e rapine in tutta Europa : Oltre al sequestro delle 1600 autovetture, per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro, il blitz delle forze di polizia europee, coordinate dall'Europol, ha portato anche all'arresto di diversi esponenti del sodalizio criminale. I carabinieri del Comando provinciale di Venezia hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare. È quanto ha portato alla luce una complessa indagine dell'Europol che ha coinvolto le polizie di ben ...