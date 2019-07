2 Fast 2 Furious | cast | trama e curiosità sul secondo capitolo della saga

tvzap.kataweb

(Di lunedì 15 luglio 2019) Sequenze mozzafiato per il sequel diandcon l’agente O’Conner, privato del suo distintivo, che viene reclutato dall’FBI per infiltrarsi in un giro clandestino di corsa automobilistiche a Miami per smantellare un’organizzazione criminale. 2va in onda lunedì 15 luglio alle ore 21.10 su Italia1. 2trailer 2L’ex poliziotto Brian O’Conner recluta il suo amico d’infanzia Roman Pierce per collaborare al trasporto di una partita di denaro sporco per conto del boss malavitoso Carter Verone, che come attività di copertura gestisce una ditta di import-export in Florida. Il nuovo lavoro di Brian, in realtà, è una copertura: Brian agisce per l’FBI accanto all’agente Monica Fuentes (Eva Mendes), che si è infiltrata nell’organizzazione per tentare di sventare il traffico e ...

