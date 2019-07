Tiro con l’arco | Universiadi 2019 | Kang Chae Young e Lee Woo Seok in trionfo

Icardi lascia il riTiro di comune accordo con l’Inter : Mauro Icardi ha lasciato il ritiro di Lugano per tornare a Milano. Dopo aver lavorato separato dal gruppo, questa mattina, l’ex capitano ha definitivamente lasciato la squadra di comune accordo con la società. Lo comunica l’Inter con un comunicato ufficiale su Twitter. L’attaccante proseguirà il “lavoro di ricondizionamento atletico” da solo, sui campi di Appiano Gentile. Per lui, dunque, niente tournée in Asia, ...

Sinisa Mihajlovic - media : “Non è in riTiro con il Bologna - ha un problema di salute” : Sinisa Mihajlovic non è in ritiro con la squadra a Castelrotto e potrebbe anche fermarsi, secondo alcuni media. Che parlano di problemi di salute e annunciano una conferenza stampa in cui oggi il tecnico e la società oggi dovrebbero parlare della situazione. Il Bologna è partito giovedì per il ritiro precampionato, ma il tecnico era rimasto in città. L'articolo Sinisa Mihajlovic, media: “Non è in ritiro con il Bologna, ha un problema di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Altro pass dal Tiro con l’arco : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : i risultati del compound. Titoli a Bulaev e Becerra : Oggi si sono svolte le finali del compound del Tiro con l’arco alle Universiadi 2019 di Napoli. Le gare si sono disputate nella suggestiva location della Reggia di Caserta, in cui sono state assegnate le prime medaglie del programma, che si concluderà domani con l’arco olimpico. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Al maschile titolo al russo Anton Bulaev che batte allo shoot off 147-147 (10*-10) il turco Muhammed ...

Lazio - i convocati per il riTiro di Auronzo di Cadore : presente Lazzari - fuori Radu : La Lazio ha iniziato ufficialmente il ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste nel corso del tardo pomeriggio si è trasferita da Formello dove, nel corso della mattinata, ha svolto una sessione di allenamento, ma senza Stefan Radu. Il giocatore romeno infatti non è rientrato tra i convocati di Simone Inzaghi e dunque resta fuori dai radar della società. Per il difensore si parla di Atalanta. Nei 23 invece c’è Manuel ...

Sky : nuova offerta della Juventus per De Ligt - il giocatore non andrà in riTiro con l'Ajax : La Juventus sarebbe sempre più vicina a Matthijs De Ligt. Nelle ultime ore i contatti tra i bianconeri e l'Ajax sarebbero stati costanti, la trattativa è andata avanti ad oltranza e adesso sarebbe arrivata forse ad un punto di svolta. Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, la Juve pochi istanti fa avrebbe presentato una nuova offerta agli olandesi. Si spera che essa possa essere la proposta decisiva e che finalmente l'Ajax possa dare il suo ...

Tiro con l’arco - Test Event Olimpiadi 2020 : bene Nespoli nel ranking round - azzurri ai 32esimi di finale : A Tokyo è scattato il Test Event di Tiro con l’arco a un anno esatto dalle Olimpiadi 2020 che si disputeranno proprio nella capitale giapponese. Questa prova è fondamentale per Testare le linee di Tiro in vista della rassegna a cinque cerchi, nella notte italiana si sono disputati i ranking round per quanto riguarda le gare individuali e il mixed team dell’arco ricurvo. Mauro Nespooli ha chiuso al tredicesimo posto con 662 punti dopo ...

Tiro con l’arco - Universiadi 2019 : Italia fuori dalle medaglie in tutte le prove a squadre : Terza giornata di gare amara per l’Italia del Tiro con l’arco alle Universiadi Estive 2019 di Napoli, in cui si sono disputate le eliminatorie di tutte le gare a squadre di arco olimpico e compound. La selezione tricolore è uscita di scena prematuramente in tutte le prove odierne e dunque non sarà presente nei giardini della Reggia di Caserta in occasione delle finali del fine settimana. Stop al primo turno nell’arco olimpico ...

Polpo con etichetta truffaldina - Auchan fa scattare il riTiro : "Evitate quel prodotto" : Un'etichetta truffaldina che spinge la catena Auchan a diffondere l'avviso di richiamo relativo a un lotto di polpi indopacifici eviscerati e congelati a marchio Genepesca per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Una etichetta reticente, insomma. Come riporta ilfattoalimentare.it, il

Tiro a volo - Mondiali 2019 : il medagliere. L’Italia conclude al primo posto : I Mondiali casalinghi di Tiro a volo, conclusi ieri a Lonato del Garda sono stati un vero e proprio trionfo dell’Italia, con la ciliegina sulla torta della vittoria nella specialità olimpica dello skeet femminile proprio da parte della campionessa olimpica in carica, Diana Bacosi. Con l’ultimo oro della rassegna l’Italia si è assicurata oltre alla vittoria nel medagliere generale, anche quella nel medagliere delle specialità ...

Ag. Gaetano : ” Vive questo riTiro con gioia - vuole raggiungere i suoi obiettivi” : Giulio Dini, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Deve crescere gradualmente, senza bruciare le tappe. Stiamo facendo un lavoro di squadra con il Napoli e con il direttore. Il ragazzo cerca di apprendere tutte le indicazioni che gli vengono date, deve solo mettere a disposizione le sue qualità tecniche. Sta affrontando questi giorni di ritiro con gioia ma soprattutto con determinazione. Il suo ...

Universiadi Napoli 2019 – Tiro con l’Arco : giornata storta per l’Italia - nessun azzurro in semifinale : La seconda giornata delle Universiadi si conclude senza squilli per l’Italia, gli arcieri azzurri escono di scena nell’individuale sia nel compound che nell’arco olimpico All’Universiade Estiva giornata avara di soddisfazioni per l’Italia del Tiro con l’arco. Allo Stadio Partenio di Avellino, al termine delle eliminatorie individuali, non ha avuto accesso alle semifinali nessun azzurro, sia nella ...