Si arrampica sul balcone e precipita dal 3° piano | grave bimbo di 2 anni

Uomo si arrampica sul Colosseo e minaccia di buttarsi : Un Uomo è salito sul primo anello del Colosseo e minaccia di buttarsi giù. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Ancora da chiarire i motivi del gesto.Secondo l’agenzia Adnkronos si tratterebbe di una guida turistica abusiva. Intanto le forze dell’ordine stanno cercando di convincere l’Uomo a scendere.

Milano-Cortina 2026 - possibile inserimento di nuovi sport olimpici. L’Italia sogna slittino naturale - sci alpinismo e arrampicata sul ghiaccio : E dopo la grande “ubriacatura” di entusiasmo per l’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina, è tempo già di pensare a quel che sarà in termini di programma e di specialità presenti. Un po’ come accade nell’ambito delle Olimpiadi Estive, tradizione e novità convivono per cercare di dare agli appassionati ed ai tifosi un’offerta completa e soddisfacente. Questione storica che nei Giochi ...

Si arrampica sul tetto di un treno : 20enne muore folgorato dai cavi dell'alta tensione : Tragedia nella notte a Nettuno, vicino Roma. Un ragazzo romeno di 20 anni, che era nella stazione ferroviaria poco dopo l’una di notte insieme ad alcuni amici, probabilmente per una bravata, è salito su una carrozza di un treno in sosta al binario ed è rimasto folgorato dai cavi elettrici dell’alta tensione che conducono il treno.Inutile l’intervento del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di Nettuno. A ...

Caro Napolista - sul calcio femminile ti stai arrampicando : Non vi piace, quindi non è uno sport Caro Massimiliano Gallo e Caro Napolista, intanto sono lusingata della dedica, ma se devo essere onesta, quella che leggo è una risposta che non trovo soddisfacente. Non credo sia necessario avventurarsi in evoluzioni citazionistiche circensi per dare un po’ di sostegno ad un concetto che mi sembra tutto sommato basico. E che attiene strettamente al solo modo di sentire di chi lo esprime o chi lo condivide e ...

Parigi - si arrampica a mani nude sulla Tour Eiffel : afferrato dai soccorritori : Ha 40 anni e non è un terrorista, ma soprattutto è una persona in grado di scalare a mani nude la Tour Eiffel: colui che ha tenuto per ore i Parigini con il fiato sospeso è stato infine afferrato dai soccorritori.Gambe penzoloni, seduto a 300 metri di altezza con una vista incomparabile, l’individuo sembra sia salito in ascensore verso l’ora di pranzo fino al secondo piano. Poi ha sorpreso i sorveglianti ed ...