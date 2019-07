Vittoria | auto travolge due cuginetti di 11 e 12 anni sulla porta di casa | uno è morto

Vittoria - cuginetti travolti da un'auto pirata : uno muore - l'altro è gravissimo : Erano seduti sull'uscio di casa, quando sono stati investiti da un veicolo che viaggiava a folle velocità. L'automobilista, che si era dato alla fuga a piedi, è stato identificato e portato in Questura. E' indagato per omicidio stradale

Vittoria - precipita in auto in un dirupo - recuperato dai Vigili del Fuoco : E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per recuperare la vittima di un incidente autonomo registrato ieri pomeriggio nel vittoriese