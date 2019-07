Universiadi | in finale il Setterosa made in Naples

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : l’Italia stacca il pass per la finale - gli azzurri battono la Francia 3-0 : Domani nella finale per la medaglia d’Oro gli azzurri affronteranno alle ore 20.30 la Polonia, vincitrice nell’altra semifinale 3-2 sulla Russia La nazionale italiana maschile ha centrato la finale alle Universiadi 2019, grazie al successo in semifinale sulla Francia 3-0 (25-16, 25-21, 25-18). Al PalaSele di Eboli i ragazzi di Gianluca Graziosi si sono aggiudicati con merito l’incontro odierno, dimostrandosi superiori alla formazione ...

Universiadi 2019 - anche l’Italia maschile raggiunge la finale del torneo di Pallavolo : Dopo la nazionale femminile anche quella maschile raggiunge la finale nel torneo di Pallavolo delle Universiadi di Napoli. Gli azzurri in semifinale si sono sbarazzati della Francia, battuta 3-0, e sabato nella finalissima giocheranno contro la Polonia. Tra le azzurre e l'oro ci sarà invece la Russia. I ragazzi del calcio fuori in semifinale.Continua a leggere

DIRETTA/ Francia Italia - 0-3 - azzurri in finale per l'oro! - Universiadi 2019 - : DIRETTA Francia Italia: info streaming video e tv della partita di volley maschile, oggi e valida come semifinale alle Universiadi 2019 Napoli.

Volley - Universiadi 2019 : l’Italia soppianta la Francia - azzurri in finale per l’oro! Domani sfida alla Polonia : L’Italia ha travolto la Francia con un fragoroso 3-0 (25-16; 25-21; 25-18) e si è così qualificata alla finale del torneo di Volley maschile alle Universiadi 2019, gli azzurri sono stati impeccabili al PalaSele di Eboli (in provincia di Salerno) e Domani sera (ore 20.30) torneranno in campo per affrontare la Polonia nell’atto conclusivo della kermesse riservata agli universitari di tutto il mondo. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L’Italvolley maschile raggiunge la Polonia in finale! Attesa per l’atletica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16:20 ARCO – Si sta svolgendo la finale per il bronzo. 16:16 ARCO – Il russo Bulaev sconfigge il polacco Przybylski nella seconda semifinale del compound maschile. 16:14 VOLLEY – ITALIA IN finale! Demolita la Francia in tre set (25-16, 25-21, 25-18): gli azzurri si giocheranno l’oro con la Polonia. 16:06 TENNIS – Cominciate le ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L’Italia si gioca la finale nel volley contro la Francia. Polonia prima finalista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15:07 ATLETICA – Decimo Marvulli nelle qualificazioni del salto il lungo, non basta all’italiano il 7.50. 15:03 volley – Partita bene l’Italia che conduce il primo set per 14-12 sulla Francia. 14.56 ARCO – La coreana So è la seconda finalista del compound femminile: battuta 144-138 la kazaka Makarchuk in semifinale 14.50 TAEKWONDO ...

Diretta Francia Italia/ Streaming video : a caccia della finale! - Universiadi 2019 - : Diretta Francia Italia: info Streaming video e tv della partita di volley maschile, oggi e valida come semifinale alle Universiadi 2019 Napoli.

Universiadi - Italia-Russia la finale femminile di volley : visibile in streaming su Fisu Tv : Nel corso della XXX edizione delle Universiadi, a Napoli, la pallavolo italiana sta dimostrando di poter contare su giovani di sicuro avvenire sia nel tabellone maschile che in quello femminile, dove le ragazze del ct Paglialunga affronteranno la finale per l'oro contro la Russia questa sera al PalaSele di Eboli. Dove vedere la gara delle azzurre La sfida del PalaSele, al via alle 20:30, potrebbe essere parzialmente visibile su Rai Sport (canale ...

Diretta/ Ungheria Italia - risultato 0-3 - streaming : azzurre in finale - Universiadi - : Diretta Ungheria Italia: info streaming video e tv della partita di volley femminile, in programma oggi quale semifinale per le Universiadi 2019 di Napoli.

Calcio - Universiadi 2019 : l’Italia si arrende al Giappone in semifinale rigore fatali. Azzurri per il bronzo : L’Italia si è dovuta arrendere sul più bello alle Universiadi 2019, la Nazionale di Calcio maschile ha perso contro il Giappone per 8-7 dopo i calci di rigore (3-3 i tempi regolamentari) dicendo addio al sogno di qualificarsi alla finale per il titolo. I ragazzi di coach Arrigoni si dovranno accontentare di affrontare la Russia per conquistare la medaglia di bronzo nella competizione multisportiva riservata agli universitari di tutto il ...

LIVE Italia-Giappone 4-5 d.c.r. calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : rigori in corso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:14 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23.12 Un’Italia eroica non basta, il tredici si giocherà il bronzo con la Russia. Il Giappone, invece, sfiderà il Brasile nella finale per l’oro. 23.10 Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 Morishita segna. 23:09 Adesso si va ad oltranza. 23:09 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l’asta! Volley maschile in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi La nostra DIRETTA LIVE termina qui, appuntamento con le Universiadi 2019 a domani. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 23:11 CALCIO – L’Italia si giocherà il bronzo con la Russia, la finalissima sarà Brasile-Giappone. 23.10 CALCIO – Palo di Vitturini, il Giappone è in finale! 23:10 CALCIO – ...

LIVE Italia-Giappone 2-3 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : 5' di speranza a Salerno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ 5′ DI RECUPERO! 87′ Aggressivo adesso il Giappone, che non vuole concedere il fianco. 85′ Corner da sfruttare per l’Italia! 83′ Morishita! Che occasione per il numero otto del Giappone, che trovatosi solo davanti alla porta, non trova il gol del vantaggio. 81′ Che carattere i ragazzi di coach Arrigoni! 79′ GOOOOOOOOOL!!!!!!!!!! VITTURINI ...

LIVE Italia-Giappone 1-3 calcio - Semifinale Universiadi 2019 in DIRETTA : Kaneko affossa gli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71′ Ungaro lascia il campo a Galeandro. 70′ Nakamura prende il posto di Kaneko nel Giappone. 68′ cartellino giallo per Hayashi. 66′ Arriva un calcio d’angolo per gli azzurri. 65′ Adesso è d’avvero dura! 63′ Kaneko trova il suo terzo gol alle Universiadi! Sinistro a giro pazzesco, che si spegne appena sotto l’incrocio dei pali! 60′ La ...