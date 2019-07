Ubriaco e sotto cocaina piomba con il suv su due bambini e fugge

agi

(Di venerdì 12 luglio 2019) E' arrivato a tutta velocità, raccontano i testimoni, tentando un sorpasso impossibile in una delle stradine di Vittoria così strette da essere poco più che vicoli. E' arrivato affondando il pedale dell'acceleratore della Jeep Renegade, nonostante di fronte alle porte di casa in tanti cercassero refrigerio nella frescura della sera dopo una giornata di caldo torrido. E' arrivato ed erae strafatto di, come riveleranno più tardi gli esami clinici e ammetterà lui stesso. E' arrivato e ha travolto due ragazzini di 11 anni che giocavano sul marciapiede. Non si sono nemmeno accorti del suv che, fuori controllo, puntava dritto su di loro. Alessio D'Antonio è morto sul colpo, suo cugino Simone ha subito mutilazioni terribili. E Rosario Greco, con le tre persone che erano con lui a bordo dell'auto, non si è nemmeno fermato a prestare soccorso: si è dato alla fuga ...

