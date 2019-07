Scherma | Mondiali 2019 | programma | orari | tv e streaming Il calendario completo

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) È iniziato il conto alla rovescia per idi, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) da lunedì 15 a martedì 23 luglio. Una rassegna iridata da record, visto che saliranno in pedana ben 1086 atleti provenienti da 115 nazioni. Questa gara rappresenterà anche un momento cruciale del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che l’evento ha coefficiente 2,5 e metterà quindi in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Saranno 25 gli azzurri in gara con l’Italia che punterà a ripetere la grande prova dello scorso anno e imporsi nuovamente nel medagliere. La competizione si svolgerà al Syma Center e ildelle gare prevede che le prime tre giornate saranno dedicate alle fasi preliminari, che decreteranno gli accoppiamenti per il tabellone principale. Da giovedì 18 si entrerà nel vivo con l’assegnazione dei titoli individuali, mentre da ...

usatoscherma : RT @zazoomnews: Pentathlon Mondiali junior 2019: tre azzurrini in finale tre azzurrine in top ten nella scherma - #Pentathlon #Mondiali #j… - zazoomnews : Pentathlon Mondiali junior 2019: tre azzurrini in finale tre azzurrine in top ten nella scherma - #Pentathlon… - usatoscherma : RT @zazoomblog: Pentathlon Mondiali junior 2019: tre azzurrini in finale tre azzurrine in top ten nella scherma - #Pentathlon #Mondiali #j… -