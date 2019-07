Ragusa | ubriaco travolge col Suv due bambini | uno morto sul colpo

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Una vera tragedia ieri sera ha sconvolto Vittoria, città in provincia diin Sicilia. Un Suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni in una piccola via del Comune uccidendo suuno dei due e ferendo gravemente l'altro che tutt'ora lotta tra la vita e la morte. Isi trovavano davanti la loro casa e il grosso autoveicolo gli ha letteralmente tranciato le gambe. L'autista del Suv e i passeggeri a bordo pare sia fuggiti via a piedi dopo l'incidente salvo poi presentarsi spontaneamente in Questura. Il colpevole di omicidio stradale é stato arrestato. La vicenda Una calda sera di estate si è trasformata in tragedia per due famiglie in Sicilia ieri sera. A Vittoria in provincia didue ragazzini di 11 e 12 anni erano sull'uscio di casa quando in Suv guidato da un uomo di 34 anni, R.G., li. Uno dei duemuore sul, l'altro è gravemente ferito e ...

