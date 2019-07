Palermo : città piena di rifiuti - sindaco mostra su Facebook gli 'sporcaccioni' (2) : (AdnKronos) - Stesso richiamo per il proprietario di un furgoncino, questa volta con il video che mostra il momento in cui scarica i rifiuti. E non la passano liscia neanche i residenti di via Laurana rei di non fare la raccolta differenziata. "Cari residenti di via Laurana non vi vergognate? - si l

Palermo : mafia nigeriana - in città cellula operativa dei 'Vikings' (2) : (AdnKronos) - Il gruppo criminale, spiegano, "è caratterizzato da una struttura gerarchicamente organizzata e ramificata su tutto il territorio nazionale, con una forte capacità intimidatoria. L’associazione è prevalentemente dedita alla commissione di delitti contro la persona, soprattutto in occas

Palermo : mafia nigeriana - in città cellula operativa dei 'Vikings' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - I Vikings, un sodalizio criminale nato in Nigeria e poi diffusosi in diversi Stati europei ed extraeuropei, aveva una cellula operativa anche a Palermo, incardinata nel quartiere di Ballarò. E' quanto emerge dall'operazione della Squadra mobile di Palermo, denominata '

Palermo - Ferrero atterra in città e si sente già rosanero : “abbiamo i colori più belli del mondo” : Sono ore caldissime per il futuro del Palermo calcio, il presidente Massimo Ferrero è arrivato in città, nel dettaglio è atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo su un volo Alitalia alle 13,15. Come spiega una nota diramata dalla GPS Comunicazione, il presidente della Sampdoria si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando del Palermo e dichiarando che sta arrivando in città “per i rosanero”. ...

Palermo : Sc - 'con bilancio previsione via libera a servizi a cittadini' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "E' certamente positivo che il consiglio comunale sia riuscito ad approvare lo strumento di bilancio in anticipo rispetto agli anni passati: lavoreremo perché questo percorso continui e in futuro si possa fare ancora meglio, come auspicabile. L’approvazione rende possib

Palermo patrimonio dell'umanità e non solo : da oggi anche 'città educativa' : La Sicilia regala sempre grandi emozioni e non perde occasione per far mostra delle sue eccellenze. Ancora una volta Palermo diventa protagonista di una designazione da parte della commissione Unesco che, lo scorso 3 luglio, l'ha proclamata città educativa. La Sicilia e l'Unesco Regione italiana con il più alto numero di riconoscimenti, la Sicilia vanta ben sette siti eletti come "Beni patrimonio dell'umanità", inseriti nella World Heritage ...

Palermo : in città ultima tappa di #OggiProtagonistiTour (2) : (AdnKronos) - All’arrivo in piazza, il truck di #OggiProtagonistiTour si trasformerà in uno spazio espositivo visitabile mentre la radio dell’Agenzia nazionale per i giovani – ANG InRadio – darà voce a storie ed esperienze. Il confronto con le istituzioni e le associazioni locali avverrà in una agor

Palermo : in città ultima tappa di #OggiProtagonistiTour : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Si conclude a Palermo #OggiProtagonistiTour, il viaggio itinerante tra i giovani, a bordo di un truck, promosso dall’Agenzia nazionale per i giovani, dal Dipartimento per le pari opportunità e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale d

Il percorso Unesco compie 4 anni : Palermo promossa "città educativa" : Sono già 13 i monumenti che bussano alla porta della World Heritage List, primo fra tutti il Parco della Favara col castello di Maredolce, per il cui recupero la Regione ha già stanziato un milione e mezzo

Gli italiani sono 55 milioni - in calo dopo 90 anni. In 5 anni scomparsa una città come Palermo : Per la prima volta negli ultimi novant’anni l’Italia è in fase di declino demografico. A dichiararlo è l’Istat, nel Report sul bilancio demografico diffuso oggi, che afferma che la popolazione italiana è scesa a 55 milioni 104 mila: 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Dal 2014 al 2018, la popolazione è diminuita di 677mila persone: una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. A causare il ...

Italia in declino demografico. In 4 anni scomparsa una città come Palermo : L’Italia è in declino demografico e il calo è interamente attribuibile alla popolazione Italiana, che scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 104 mila, 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Rispetto al 2014, la perdita di Italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila). È quanto emerge dal Report dell’Istat sul bilancio demografico diffuso oggi.La ...

Mafia : appello questore Palermo - 'Non bastano arresti - Stato dia risposte ai cittadini' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Un appello a "fare un po' di più". A lanciarlo è il questore di Palermo, Renato Cortese, in occasione della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del blitz antiMafia che ha smantellato la famiglia di Corso dei Mille. "Noi e le altre forze di polizia - ha

Migranti : Lega - 'cittadinanza a Sea Watch3? Solito gesto plateale del sindaco Palermo' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il Solito gesto plateale di Orlando. Il primo cittadino di Palermo invece di affrontare e risolvere i problemi della città utilizza, da bravo demagogo qual è, lo strumento di distrazione di massa per deviare l’attenzione dai suoi disastri e lo fa premiando addirittura

Palermo - Massimo Ferrero conferma : “amo realmente questa città - attendo ulteriori sviluppi” : Il presidente della Sampdoria ha confermato il suo interesse per il Palermo nel caso in cui riparta dalla Serie D Massimo Ferrero e il Palermo, una storia d’amore che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui il club rosanero non riesca ad iscriversi al prossimo campionato di Serie B. Davide Anastasi/LaPresse Il numero uno della Sampdoria è deciso a rilevare la società nel caso in cui dovesse ripartire dalla D: “se davvero sono ...